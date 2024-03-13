Спорт 13 марта 2024, 16:27 Обозреватель RT Вайцеховская заявила, что биатлонист Гараничев все годы своей карьеры «выживал в спорте»

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала решение биатлониста Евгения Гараничева завершить спортивную карьеру. Она выразила слова непонимания, каким образом спортсмену с его внутренней уязвимостью удалось столько лет находить силы.

«Доброта и открытость вообще часто мешают спортсмену: всегда находятся желающие ткнуть в незащищенное побольнее. Сколько Гараничеву пришлось вытерпеть в этом плане за все годы выступлений, знает, наверное, только он сам», — пояснила свое мнение обозреватель.

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Вайцеховская добавила, что по своему характеру, отношению к себе и биатлону Гараничев напоминает ей Уле-Эйнара Бьорндалена. Возможно, у него могла бы сложиться абсолютно другая жизнь, если бы он жил и тренировался в Европе, а не в России, сказала она.