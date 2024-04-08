Спорт 08 апреля 2024, 11:24 Обозреватель RT Вайцеховская назвала логичным переход Терентьевых к Сорину

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала сообщение о том, что лыжники Наталья и Александр Терентьевы перейдут в группу к Егору Сорину. Она назвала это событие внезапным, но вместе с тем логичным.

«Очевидно, что причина не в Наталье — она не выступала весь сезон и поводов быть недовольной тренировочным процессом не должно быть у неё в принципе», — добавила она.

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Вайцеховская предположила, что переход связан как раз с Александром, сезон у которого вышел тусклым. Может быть, у Терентьева накопилась усталость от работы с определенными людьми, добавила обозреватель.