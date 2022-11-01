Оборудование для юных хоккеистов закупили в Лабытнанги | 360°

Спорт 01 ноября 2022, 23:06 Оборудование для юных хоккеистов закупили в Лабытнанги

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Власти Лабытнанги закупили для юных хоккеистов новейшее высокотехнологичное оборудование. Оно предназначено для повышения уровня спортсменов. Такой информацией поделился губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на социальные сети политика.

В спортивных комплексах города установили тренажеры, направленные на развитие скорости и точности броска. С помощью данного оборудования получится выявить сильные стороны хоккеистов.

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«Такое оборудование уже работает в Надыме, Ноябрьске и Тарко-Сале. Убежден: у юных ямальских хоккеистов впереди большие победы, сделаем все для развития их спортивных талантов!» — рассказал политик.

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