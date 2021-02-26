«Обойдется!»: Губерниев ответил на желание Квинси Промеса получить российское гражданство

Голландский футболист Квинси Промес не против получить российское гражданство. Об этом он заявил после возвращения в московский «Спартак». Комментатор Дмитрий Губерниев не в восторге от этой идеи.

В четверг Промеса официально представили на домашнем стадионе «Спартака». 29-летний полузащитник сказал, что может выйти на поле в воскресенье, 28 февраля. Его команда в этот день сыграет с казанским «Рубином».

Игрок допустил, что завершит спортивную карьеру игроком «Спартака». А также заявил о желании получить российский паспорт.

«Стать гражданином России? Почему бы и нет? В сердце я уже русский», — привел слова футболиста РБК.

Губерниев на это заявил «Спорт-экспрессу», что подобного «ни в коем случае нельзя допустить».

«То Депардье, то Промес. У нас могучая страна, наше гражданство нужно заслужить. Промес пока никак его не заслужил», — считает спортивный комментатор.

По его словам, в России «не должны собирать всех подряд».

Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 годах, забив 59 голов в 115 играх. Это один из самых высоких показателей для команды.