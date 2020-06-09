Футболистам запретили обниматься после гола

Организаторы Российской Премьер-Лиги (РПЛ) запретили футболистам обниматься после удачно забитого мяча в ворота соперника.

Дети также не будут сопровождать команды, а игроки не будут жать друг другу руки перед игрой. Футболистам также будет запрещено приближаться на дистанцию менее двух метров. О новых правилах безопасности в условиях пандемии COVID-19 написал Российский футбольный союз на своей странице в Instagram.

В России футбольный сезон был приостановлен в марте из-за вспышки коронавируса нового типа. Команды выйдут на поле уже 19 июня. Ранее РПЛ обнародовала регламент проведения футбольный матчей.

Болельщиков пустят на матчи только по решению региональных властей. Помимо социальной дистанции, зрителям придется соблюдать масочный режим, а пресс-конференции будут проходить только посредством видеосвязи.