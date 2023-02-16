16 февраля 2023, 18:04
Обладателем Кубка Континента КХЛ досрочно стал СКА
Досрочным победителем регулярного чемпионата КХЛ стал петербургский СКА, передает Piter.tv.
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СКА досрочно завоевал титул чемпиона после поражения ЦСКА в игре с ярославским «Локомотивом». Матч «армейцев» с «Локо» прошел накануне и завершился со счетом 4:1. Единственную шайбу за москвичей забросил Михаил Григоренко. У ярославской команды отличились Рушан Рафиков, Иван Чехович, Александр Полунин и Максим Шалунов.
Хоккей
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