Спорт 25 января 2024, 15:38 Обладатель «Золотого мяча» Шевченко возглавил УАФ Экс-футболист Шевченко стал президентом Украинской ассоциации футбола Vitalii Kliuiev via www.imago-im/www.imago-images.de/globallookpress

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Главного тренера украинской сборной Андрея Шевченко избрали новым президентом Украинской ассоциации футбола. Об этом сообщил сайт организации.

Голосование прошло на внеочередном конгрессе в Киеве 24 января, Шевченко был единственным кандидатом на должность президента УАФ. За него проголосовали 93 делегата.

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«По результатам голосования делегатов конгресса президентом Украинской ассоциации футбола избран Андрей Шевченко», — указали в пресс-службе организации.

По информации сайта kp.ru, кандидатуру Шевченко долгое время лоббировал президент Украины Владимир Зеленский. В издании добавили, что экс-футболист и победитель Лиги чемпионов являлся внештатным советником главы государства.

Ранее Молодежная сборная Украины по футболу обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону, мэру Парижа Анн Идальго и организаторам Олимпийских игр 2024 года с просьбой не допускать россиян до соревнований. По словам футболистов, признанные нейтральными российские спортсмены открыто поддерживают СВО.