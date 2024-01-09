Спорт 09 января 2024, 13:00 Обладатель Кубка Стэнли Гашек обратился к хоккеистам и чиновникам из России Хоккеист Гашек назвал условие для доступа россиян к международным соревнованиям РИА «Новости»

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Чешский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек обратился к российским спортсменам и чиновникам в соцсети Х. Он заявил, что они не будут соревноваться на международном уровне до завершения спецоперации на Украине.

По словам экс-вратаря чешской сборной, ни один представитель России не может участвовать в международных спортивных турнирах, какими бы ни были его политические взгляды.

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«Главным критерием допуска российских спортсменов является завершение СВО», — написал Гашек.

Так он ответил на слова двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова и президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка о низком уровне молодежного чемпионата мира по этому виду спорта без российской сборной.

В октябре Гашек раскритиковал НХЛ за отказ запрещать российским хоккеистам участвовать в соревнованиях. Он считает, что руководство лиги не сделало нужных выводов.