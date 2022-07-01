Обладатель Кубка Гагарина Семин ушел из спорта
Обладатель Кубка Гагарина Александр Семин принял решение завершить свою карьеру. Ранее он выступал за магнитогорский «Металлург». Об этом сообщила «Политика сегодня».
Решение об уходе из спорта Семин принял в 38 лет. Последний матч он провел 30 июня. Игра состоялась на красноярской «Платинум Арене». В ней приняли участие Александр Овечкин, Павел Дацюк и другие знаменитые хоккеисты.
В профессиональный спорт мужчина пришел в 2001 году. Ему удалось заработать золотые медали мировых первенств в 2008 и 2012 годах.