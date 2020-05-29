Объявлена новая дата боя Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым

Основатель Absolute Championship Akhmat (AKA) Майрбек Хасиев назвал новые даты предстоящих турниров организации. Ранее они были перенесены из-за пандемии.

В частности, на сайте организации опубликована и новая дата поединка между российским тяжеловесом Александром Емельяненко и его соотечественником Магомедом Исмаиловым. Бой назначен на 24 июля. Ближайший турнир ACA пройдет 11 июля.

Изначально поединок между Емельяненко и Исмаиловым должен был состояться в апреле. Однако в связи со вспышкой коронавируса турниры ACA были перенесены.

Исмаилов известен по выступлениям в средней весовой категории. Боец одержал 15 побед и потерпел два поражения в смешанных единоборствах.

На счету Емельяненко 29 побед и семь поражений в MMA. Один поединок с его участием завершился вничью.

Спортсмены во время пандемии коронавируса оказались в затруднительном положении: все соревнования остановились, а тренировки в зале пришлось отложить. «360» узнал у представителей самых разных видов спорта о том, как же не растерять форму во время долгого карантина.