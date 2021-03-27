Объявлен стартовый состав сборной России против Словении
Объявлен стартовый состав сборной России по футболу на матч против Словении в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Информация опубликована на сайте УЕФА.
Полностью стартовый состав россиян выглядит следующим образом: вратарь — Антон Шунин; оборона — Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Марио Фернандес и Андрей Семенов; полузащита — Магомед Оздоев, Александр Головин, Далер Кузяев, Рифат Жемалетдинов и Юрий Жирков; нападающий — Артем Дзюба.
С первых минут на поле выйдет самый возрастной футболист команды Станислава Черчесова — 37-летний Жирков.
За сборную Словении выступят: Ян Облак (вратарь, капитан), Юре Балковец, Миха Мевля, Миха Блажич, Петар Стоянович, Ясмин Куртич, Яка Бийол, Санди Ловрич, Миха Зайц, Андраж Шпорар, Йосип Иличич.
Встреча группы Н пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи 27 марта, с 17:00.
Сборная России стартовала в отборочном турнире 24 марта. Спортсмены обыграли команду Мальты со счетом 3:1. Голы забили Артем Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев, написало Ura.ru. А Словения одержала победу в матче с Хорватией (1:0).
В группе H отбора ЧМ-2022 Россия и Словения находятся вместе с Хорватией, Словакией, Мальтой и Кипром.