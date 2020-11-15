Объявлен стартовый состав сборной России на матч против Турции

Объявлен стартовый состав сборной России на матч пятого тура группового этапа Лиги наций против Турции. Список разместили в Twitter национальной команды.

В составе сборной России в старте выйдут на поле вратарь Маринато Гильерме, защитники Федор Кудряшов, Георгий Джикия и Андрей Семенов, полузащитники Юрий Жирков, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Денис Черышев и Алексей Миранчук, а также нападающий Антон Заболотный.

Главный тренер сборной России — Станислав Черчесов.

Российские игроки встретятся с командой Турции на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле 15 ноября, в 20:00 по московскому времени.

Черчесов уже говорил, что ожидается хороший, интересный матч, но без зрителей.

До этого Турция играла с Хорватией. А сборная России проиграла на выезде команде Молдавии, писало агентство Ura.ru. Матч завершился со счетом 0:0. Российская команда не смогла победить в четвертом матче подряд.

Ранее Черчесов временно отстранил капитана сборной России Артема Дзюбу от состава национальной команды перед ноябрьским сбором. Причиной для отказа послужило интимное видео с футболистом, которое разошлось по соцсетям. Несмотря на это, спортсмен приступил к тренировкам на базе родного клуба. Без Дзюбы подопечные Черчесова выйдут на поле против команд Турции и Сербии.