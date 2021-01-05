Объявлен состав сборной России по хоккею на полуфинал МЧМ против Канады
Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею объявил состав на полуфинал чемпионата мира против Канады.
Имена игроков матча были объявлены в официальном Twitter-аккаунте Федерации хоккея России.
Место в воротах займет Ярослав Аскаров, его сменщиком стал Артур Ахтямов. В строй вернулись ранее получивший травму Егор Чинахов и отбывший дисквалификацию Михаил Абрамов.
Сборная России по хоккею сыграет против команды Канады в полуфинале молодежного чемпионата мира. Матч начнется 5 января в 02:00 на арене Rogers Place в канадском Эдмонтоне.
Хоккейный эксперт Евгений Чижмин заявил «360», что канадцы лучше подготовились к турниру, кроме того, они играют на своем поле. Российские хоккеисты оказались в напряженной ситуации, которую им надо будет преодолеть. Однако прогноз на предстоящий матч ему делать сложно.