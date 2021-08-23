Объявлен состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022

Сборная России по футболу объявила состав на предстоящих отборочных матчах ЧМ-2022, которые подопечные Валерия Карпина сыграют с игроками Хорватии, Кипра и Мальты. Об этом сообщили на официальной странице национальной команды в Twitter.

В сборную вызваны вратари Маринато Гилерме, Юрий Дюпин, Александр Максименко, Сергей Песьяков и Андрей Лунев. В числе защитников: Георгий Джикия, Вячеслав Караваев, Станислав Магкеев, Марио Фернандес, Илья Самошников, Игорь Дивеев, Максим Осипенко и Сергей Петров. Среди нападающих Федор Смолов, Константин Тюкавин и Антон Заболотный. В состав полузащитников включены Александр Головин, Далер Кузяев, Максим Мухин, Александр Ерохин, Роман Зобнин, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Алексей Ионов, Зелимхан Бакаев, Денис Черышев и Дмитрий Баринов. Артема Дзюбы, как и ожидалось, в числе игроков нет. Заслуженный тренер России Валерий Газзаев ранее назвал верным решение вызвать в сборную много молодых футболистов.