Объявлен состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022
Сборная России по футболу объявила состав на предстоящих отборочных матчах ЧМ-2022, которые подопечные Валерия Карпина сыграют с игроками Хорватии, Кипра и Мальты. Об этом сообщили на официальной странице национальной команды в Twitter.
В сборную вызваны вратари Маринато Гилерме, Юрий Дюпин, Александр Максименко, Сергей Песьяков и Андрей Лунев.
В числе защитников: Георгий Джикия, Вячеслав Караваев, Станислав Магкеев, Марио Фернандес, Илья Самошников, Игорь Дивеев, Максим Осипенко и Сергей Петров.
Среди нападающих Федор Смолов, Константин Тюкавин и Антон Заболотный.
В состав полузащитников включены Александр Головин, Далер Кузяев, Максим Мухин, Александр Ерохин, Роман Зобнин, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Алексей Ионов, Зелимхан Бакаев, Денис Черышев и Дмитрий Баринов.
Артема Дзюбы, как и ожидалось, в числе игроков нет.
Заслуженный тренер России Валерий Газзаев ранее назвал верным решение вызвать в сборную много молодых футболистов.