Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией

Сборная России сыграет с командой Шотландии рамках квалификации Чемпионата Европы-2020 6 сентября. Матч начнется в 21:45. За полтора часа до игры стал известен стартовый состав россиян.

Игра за 6 очков. Чего ждать от матча Шотландия — Россия в отборе Евро-2020 Подробнее Как сообщается на сайте российской сборной, вратарем будет Маринато Гилерме («Локомотив», Москва). В мачте примут участие Андрей Семенов («Азмат», Грозный), Георгий Джикия («Спартак», Москва), Мари Фернандес (ЦСКА, Москва), Федор Кудряшов («Сочи»), Магомед Оздоев («Зенит», Санкт-Петербург), Роман Зобнин («Спартак», Москва), Алексей Ионов («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Головин («Монако», Франция), Юрий Жирков («Зенит», Санкт-Петебург), Артем Дзюба («Зенит», Санкт-Петербург). В состав сборной Шотландии вошли Дэвид Маршалл, Лиам Купер, Чарли Малгрю, Эндрю Робертсон, Стивен О’Доннелл, Джон Макгинн, Скотт Мактомини, Каллум Макгрегор, Райан Фрейзер, Джеймс Форрест, Оли Макберни. Сборная России после четырех туров занимает второе место в группе I, имея в своем активе девять очков. Шотландцы идут четвертыми с шестью очками после четырех игр. Прямая трансляция со стадиона «Хэмпден Парк» начнется в 21:45 мск.