Объявлен состав сборной России на чемпионат Европы по футболу

Сборная России по футболу объявила окончательный состав национальной команды, которая будет представлять страну на чемпионате Европы. Об этом сообщили на странице сборной в Twitter.

Тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым определил окончательный состав сборной по итогам тренировочного сбора, завершившегося в Австрии 31 мая.

В состав сборной России на Евро-2020 вошли вратари Матвей Сафонов из «Краснодара», Юрий Дюпин из «Рубина» и Антон Шунин из московского «Динамо». В защите будут играть Юрий Жирков и Вячеслав Караваев из «Зенита», Игорь Дивеев и Марио Фернандес из ЦСКА, Георгий Джикия («Спартак»), Андрей Семенов («Ахмат») и Федор Кудряшов из турецкого «Антальяспора».

Полузащитники: футболисты «Зенита» Андрей Мостовой, Далер Кузяев и Магомед Оздоев, Рифат Жемалетдинов и Дмитрий Баринов из «Локомотива», Роман Зобнин («Спартак»), Максим Мухин (ЦСКА), Алексей Ионов («Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо»), Денис Макаров («Рубин»), Александр Головин («Монако»), Денис Черышев (испанская «Валенсия») и Алексей Миранчук (итальянская «Аталанта»).

Нападающими заявлены Артем Дзюба из «Зенита», Антон Заболотный из ЦСКА и Александр Соболев из «Спартака».

В итоговую заявку не вошли вратарь Андрей Лунев, защитники Илья Самошников и Роман Евгеньев, полузащитник Арсен Захарян.

Со 2 июня стартовала продажа билетов на матчи Евро-2020, перенесенные в Петербург. В Северной столице состоялся семь игр континентального первенства, в том числе четвертьфинал.