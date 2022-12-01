Спорт 01 декабря 2022, 02:24 «Обидно, что не смогли забить с пенальти». Месси прокомментировал победный матч с Польшей Капитан сборной Аргентины Месси: неудачный пенальти на матче с Польшей пошел на пользу РИА «Новости»

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Форвард аргентинской сборной Лионель Месси заявил, что его ошибка на матче с Польшей пошла на пользу команде. Его слова привел оициальный сайт FIFA.

«Обидно, что не смогли забить с пенальти, но команда стала играть лучше после допущенной мною ошибки», — сказал спортсмен.

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Месси добавил, что самым важным было забить первый гол, потому что все были уверены, что это изменит ход матча.

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Также он поделился мыслями о предстоящей игре в 1/8 финала со сборной Австралии. Месси предположил, что игра будет очень сложной.

«Мы должны подготовиться к матчу самым лучшим образом, как мы делаем это всегда», — добавил звездный игрок.

Аргентина обыграла Польшу в матче последнего тура группового этапа ЧМ со счетом 2:0 и с шестью очками вышла в плей-офф. Проигравшие поляки тоже вышли в 1/8 финала со второго места в группе, набрав четыре очка.

Победу победу аргентинской сборной подарили полузащитник Алексис Макаллистер и нападающий Хулиан Альварес.