Обидчика Петра Яна нокаутировали в первом раунде

Поединок в легчайшем весе был соглавным событием турнира. Бой завершился в первом раунде после технического нокаута Веры.

О’Мэлли начал бой с прессинга, но вскоре повредил ногу и стал заметно прихрамывать на нее. Вера обратил на это внимание. Атакующей серией он сначала отправил своего соперника на настил, а потом наносил сокрушительные удары в голову О’Мэлли до отмашки рефери.

Досрочное поражение О’Мэлли прокомментировал бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо. Он намекнул, что никогда не верил в талант американца.

«Как и говорил, просто лай», — написал Сехудо в Twitter.

Эквадорец победил в 16-й раз за карьеру, за ним также числится шесть поражений и одна ничья. Американец проиграл в первый раз за 13 поединков.

О’Мэлли оскорбил Петра Яна в конце июля. Он заявил, что у российского бойца «синдром коротышки». По мнению спортсмена, россиянин, выступающий в UFC в той же весовой категории, комплексует из-за своего маленького роста.