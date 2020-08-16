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    16 августа 2020, 13:26

    Обидчика Петра Яна нокаутировали в первом раунде

    Алена Макаренко

    Американский боец смешанного стиля (MMA) Шон О’Мэлли проиграл эквадорцу Марлону Вере на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщило издание Sport24.ru.
    Обидчика Петра Яна нокаутировали в первом раунде

    Поединок в легчайшем весе был соглавным событием турнира. Бой завершился в первом раунде после технического нокаута Веры.

    О’Мэлли начал бой с прессинга, но вскоре повредил ногу и стал заметно прихрамывать на нее. Вера обратил на это внимание. Атакующей серией он сначала отправил своего соперника на настил, а потом наносил сокрушительные удары в голову О’Мэлли до отмашки рефери.

    Досрочное поражение О’Мэлли прокомментировал бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо. Он намекнул, что никогда не верил в талант американца.

    «Как и говорил, просто лай», — написал Сехудо в Twitter.

    Эквадорец победил в 16-й раз за карьеру, за ним также числится шесть поражений и одна ничья. Американец проиграл в первый раз за 13 поединков.

    О’Мэлли оскорбил Петра Яна в конце июля. Он заявил, что у российского бойца «синдром коротышки». По мнению спортсмена, россиянин, выступающий в UFC в той же весовой категории, комплексует из-за своего маленького роста.

    Новости SMI.FM