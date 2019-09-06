Отбывавшие наказание в колонии футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев условно-досрочно освобождены судом. После выхода на свободу у спортсменов появится вопрос о дальнейшей карьере. В разговоре с «360» бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт рассказал о возможном развитии событий.

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Подробнее

По его словам, Кокорин и Мамаев после освобождения могут играть в футбол на профессиональном уровне.

«Их возраст, во-первых, позволяет им продолжать футбольную карьеру. Вопрос, какое потребуется время, в каком они сейчас эмоциональном состоянии, какое здоровье», — сказал Раппопорт.

Он отметил, что, если говорить про трудоустройство спортсменов, то, скорее всего, тренер «Зенита» Сергей Семак восстановит Кокорина и продолжит с ним работать.

«Что касается „Краснодара“ и Мамаева, я не знаю, была разная информация, но я думаю, что и Мамаев продолжит играть за „Краснодар“. Сколько ему потребуется времени для восстановления, я не могу сказать, но мне кажется, что это будет достаточно быстро. Один и второй продолжат карьеру», — пояснил бывший тренер.

Раппопорт добавил, что даже если клубы, по каким-то причинам, откажутся от них, то в любом случае найдутся желающие пригласить футболистов. Он также затронул тему возможного выступления за сборную России.

«Сборная за это время несколько изменилась — она стала значительно моложе. Там достаточно высокий уровень конкуренции. Зная [главного тренера сборной] Станислава Саламовича [Черчесова], скорее всего, потребуется некоторое время для оценки их игрового уровня», — рассказал он.

Бывший главный тренер подчеркнул, что футболисты в начале должны вернуться в Премьер-лигу. По его словам, у Мамаева на это меньше шансов, а у Кокорина больше, но «все будет зависеть от них самих».

Павла Мамаева и братьев Кокориных отпустили по УДО 6 сентября 2019 года по решению суда. Они находились в колонии с 4 июля после того, как осенью прошлого года устроили две драки в центре Москвы. Мамаев должен был отсидеть год и шесть месяцев, а Кокорины — год и семь месяцев.