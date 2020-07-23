«Оба бойца в хорошей форме»: боец Шлеменко оценил шансы Емельяненко и Исмаилова на победу в поединке

Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов находятся в хорошей форме. У Емельяненко есть преимущество в опыте и размерах, однако предсказать результат боя сложно. Таким мнением с «360» поделился российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко.

«Из того, что я вижу, — они в хорошей оба форме, ничем не отличающейся от лучшей своей. А насчет того, как этот бой пройдет, сложно сказать исходя из формы. У Александра Емельяненко, конечно же, огромное преимущество не только в опыте (у Магомеда нет опыта выступления в тяжелом весе). В антропометрии огромное преимущество», — заявил Шлеменко.

Все будет зависеть от того, какую тактику выберет Исмаилов. Если он решит показать свою сильную сторону — борьбу, — то пройти в ноги более высокому сопернику ему будет проще. С другой стороны, подойти к Емельяненко на бьющую дистанцию ему будет сложно.

«Раньше я больше склонялся к тому, что Магомед будет победителем, но судя по тому, что Александр подошел [к бою] в хорошей форме, <…> то здесь я, наверное, 50 на 50 дам», — добавил собеседник.

Бой между Емельяненко и Исмаиловым состоится 24 июля в Сочи в рамках турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Соперники уже взвесились перед поединком. Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 килограмма.