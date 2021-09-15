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    15 сентября 2021, 21:15

    Российский спортсмен высказался об идее WADA исключить марихуану из списка запрещенки

    Арина Бобкова

    Чемпион России по конькобежному спорту Сергей Лисин прокомментировал дискуссию о статусе каннабиса, которая возникла из-за дисквалификации американской бегуньи Ша’Кэрри Ричардсон. Об этом сообщил «Взгляд».

    Российский спортсмен высказался об идее WADA исключить марихуану из списка запрещенки

    «Раньше марихуана была полностью под запретом, но потом ее убрали из списка запрещенных препаратов вне соревнований. Возможно, в скором времени ее и вовсе уберут из черного списка», — рассказал спортсмен.

    Он отметил также, что ситуация с данным видом наркотика в спорте постепенно смягчается. По его словам, ситуация с бегуньей Ша’Кэрри Ричардсон может только ускорить этот процесс.

    «Пока нет доказательств, что каннабис влияет на спортивные результаты. Но еще до конца 2022 года WADA будет мониторить ситуацию», — добавил Лисин.