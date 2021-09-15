Российский спортсмен высказался об идее WADA исключить марихуану из списка запрещенки

Чемпион России по конькобежному спорту Сергей Лисин прокомментировал дискуссию о статусе каннабиса, которая возникла из-за дисквалификации американской бегуньи Ша’Кэрри Ричардсон. Об этом сообщил «Взгляд».

«Раньше марихуана была полностью под запретом, но потом ее убрали из списка запрещенных препаратов вне соревнований. Возможно, в скором времени ее и вовсе уберут из черного списка», — рассказал спортсмен.

Он отметил также, что ситуация с данным видом наркотика в спорте постепенно смягчается. По его словам, ситуация с бегуньей Ша’Кэрри Ричардсон может только ускорить этот процесс.

«Пока нет доказательств, что каннабис влияет на спортивные результаты. Но еще до конца 2022 года WADA будет мониторить ситуацию», — добавил Лисин.