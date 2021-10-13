Овечкин рассказал, как хочет завершить карьеру
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, каким образом хотел бы завершить карьеру. По его словам, лучшим завершением был бы матч в составе «Динамо». Об этом сообщил «Матч ТВ».
«Да, конечно, после моего контракта в „Вашингтоне“ последний матч я сыграю за „Динамо“, а после этого объявлю о завершении карьеры. Считаю, это будет правильно для болельщиков, и чтобы все мои родные и близкие посмотрели на мою последнюю игру», — рассказал хоккеист.
Овечкин выступал за клуб с 2001 по 2005 год и с 2012 по 2013 год. В составе «Динамо» он занял пост чемпиона России, передала «Газета.ru».