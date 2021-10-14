Боец Токов рассказал о своих амбициях

Анатолий Токов, российский боец Bellator рассказал, что готовится завоевать чемпионский титул в среднем весе. Об этом написали NEWS.ru.

Для того, чтобы завоевать чемпионский пояс, Токову нужно будет победить нынешнего его обладателя — Гегарда Мусаси.

«Думаю, через бой-два я буду драться за пояс, если все хорошо сложится. План у нас такой. У Мусаси запланирован уже следующий бой, поэтому, возможно, мы договоримся провести еще один бой примерно в то же время, чтобы не было большого простоя. Второй вариант, мы дождемся победителя их боя и подеремся с ним», — рассказал спортсмен.