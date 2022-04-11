Даниил Медведев рассказал о своем состоянии после операции

Лидер мужской сборной России по теннису Даниил Медведев перенес операцию по удалению грыжи. Он рассказал подписчикам в соцсетях, что чувствует себя хорошо, написало РИА ФАН.

По словам Медведева, он почти готов вернуться к тренировкам.

«Я чувствую себя гораздо лучше. Через несколько дней начну проводить втягивающие тренировки. Сейчас возможны только тренировки на PlayStation», — написал теннисист.

Ранее спортсмен сообщал, что на восстановление после операции понадобится около месяца. Из-за неожиданных обстоятельств Медведев рискует пропустить Открытый чемпионат Франции, который стартует 22 мая.