Фигуристка Щербакова рассказала о своем рационе на карантине

«На карантине из-за того, что тренировки не такие интенсивные, приходится чуть больше ограничивать себя в еде. Я не ем вечером и ночью. Стараюсь сильно не набирать в весе, чтобы потом не приходилось скидывать», — рассказала Щербакова в прямом эфире.

16-летняя спортсменка является серебряным призером чемпионата Европы и финала Гран-при, а также двукратной чемпионкой России.

Из-за пандемии коронавируса нового типа отменены практически все мероприятия по всему миру, в том числе и спортивные.

Ранее фигуристка из России Алена Леонова прокомментировала отмену Олимпиады. По ее словам, это «самый важный старт» для спортсменов и очень обидно не выступить. Помимо этого, есть риск потерять форму. Но спортсменка уверена, что все равно не стоит расстраиваться и впадать в депрессию.