Боксер Поветкин рассказал о перенесенном ковиде

Российского боксера Александра Поветкина 27 марта ждет бой-реванш против британца Диллиана Уайта. Перед тренировками спортсмен подхватил коронавирус, но сейчас уже чувствует себя хорошо и готовится к поединку.

«После коронавируса были проблемы, но мы все их исправили. Втягиваться в тренировочный процесс после болезни было тяжеловато», — рассказал Поветкин газете «Известия».

По его словам, он чувствует себя хорошо и положительно оценивает подготовку к бою. Кроме того, спортсмен прокомментировал заявления Уйата о перенесенной болезни. Британец утверждал, что Поветкин на самом деле якобы не заражался коронавирусом.

«У меня все бумаги официальные имеются. Думаю, что мое руководство и мои менеджеры готовы их показать и предоставить, если нужно. Мне скрывать нечего», — заверил россиянин.

Схватка тяжеловесов Поветкина и Уайта состоится 27 марта в Гибралтаре. Изначально боксеры должны были встретиться на ринге 26 ноября, но дату проведения поединка несколько раз переносили. Первый раз причиной стало заболевание россиянина, а затем появились сообщения о выявлении нового штамма коронавируса в Великобритании. В итоге бой запланировали провести в Гибралтаре.