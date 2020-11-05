Загитова рассказала о крепости, защищающей ее от критики

«У меня построена крепость, можно сказать, и туда пропускаются только избранные», — сообщила 18-летняя фигуристка.

Телеканал вручил ей приз в номинации «самая популярная спортсменка».

Поводом для критики стало участие Загитовой в шоу «Ледниковый период» на Первом канале в качестве соведущей. В соцсетях раскритиковали ее за зажатость, неумение общаться с гостями и речевые ошибки.

Спортсменка заявила, что занимается с репетитором по технике речи. Работа ведущей дается ей нелегко.

«Очень сложная работа, так как спортсмены не очень разговорчивые, ну, лично по мне. Я, естественно, сейчас и учусь специально… чтобы разговаривать с людьми хорошо. И сейчас у меня есть репетитор. И очень много скороговорок уже выучила», — сказала она в эфире телеканала.

Загитова завоевала золото на Играх в Пхенчхане в 2018 году. В декабре следующего года фигуристка приостановила карьеру.