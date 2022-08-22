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    22 августа 2022, 18:59

    «Нужны понятные цели и методы их достижения». Журналист Кузмак — о будущем «Спартака»

    Артур Блянихов

    Спортивный журналист и комментатор Александр Кузмак обсудил с радио Sputnik сообщение о том, что «Лукойл» целиком купил футбольный клуб «Спартак».

    По словам Кузмака, после покупки «Лукойлом» футбольного клуба, ему бы хотелось, чтобы перемены были не в составе команды, а в руководстве.

    «Хотелось бы, чтобы стало четко понятно, куда и каким образом движется „Спартак“. То есть нужны понятные цели и методы их достижения. Например, у „Зенита“, ЦСКА и у других клубов есть четкий вектор движения», — заметил журналист.

    Он выразил сожаление, что у спартаковцев это все находилось под большим вопросом.