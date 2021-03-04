«Нужно время»: главный тренер «Фиорентины» сравнил Кокорина с Платини

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Чезаре Пранделли рассказал об игре российского форварда Александра Кокорина. По его словам, спортсмен не успел освоиться в местном футболе, написал Sky Sport Italia.

Пранделли вспомнил о карьере французского футболиста Мишеля Платини, который постепенно привыкал к новым для него законам игры, сообщила «Общественная служба новостей».

«Я всегда привожу пример, когда меня спрашивают о Кокорине: Платини понадобилось шесть месяцев, чтобы понять итальянский футбол», — пояснил специалист.

Он заявил, что у Кокорина отличные технические навыки форварда. Тренер подчеркнул, что 29-летнему спортсмену просто «нужно время».

На 52-й минуте игры с «Ромой» Кокорин вышел на поле. Ему не удалось спасти свою команду от поражения. Встреча завершилась со счетом 1:2.