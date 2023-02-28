Спорт 28 февраля 2023, 00:21 «Нужно собираться»: Погребняк — о предстоящем матче России с Ираном

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Бывший игрок российской сборной по футболу Павел Погребняк обсудил со «Спорт-Экспрессом» предстоящий матч между национальной командой и Ираном. Он заявил, что его мнение о выступлениях сборной не изменилось.

«Игры нужны. Нужно собираться. Я считаю, что вызывать нужно всех сильнейших!» — цитирует Погребняка RT.

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По его мнению, исключение могут составить лишь те футболисты, которые выступают за иностранные клубы. Что касается иранской сборной, то Погребняк назвал ее достойным соперником.

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Товарищеская встреча между Россией и Ираном намечена на 23 марта. Она должна пройти в Тегеране.