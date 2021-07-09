Заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев объяснил Общественной службе новостей, что российской сборной по футболу нужен иностранный тренер с другим пониманием игры.

«Нужен иностранец со своим, другим мышлением. Не российским пониманием футбола. Российский футбол сейчас — это допотопность. Такой футбол нельзя играть», — подчеркнул Пономарев.

По его мнению, необходимо менять подготовку российской сборной, поскольку с такой тактикой и мышлением играть нельзя. Он назвал уровень игры национальной команды примитивным, будто бы футболисты «закончили профессиональное техническое училище».