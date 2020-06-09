Глава UFC Дана Уайт сообщил, что Конору Макгрегору теперь не придется встречаться с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым в октагоне — он свой шанс на реванш упустил.

Уайт также рассказал, что ирландцу предлагали подраться с американским соперником Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона в легком весе, но Макгрегор и от этого отказался, пишет ESPN.

«У Конора была возможность занять место Хабиба или Тони на UFC 249. Он подумал и сказал, что он не запасной боец и не согласится на такое», — сказал Уайт.

Глава UFC заявил, что, если бы Макгрегор принял другое решение, то был бы сейчас на месте Джастина Гэтжи, который забрал звание у Фергюсона и теперь встретится с Нурмагомедовым.

Уайт недоволен тем, как Макгрегор решил уйти в очередной раз. Он назвал решение спортсмена «безумием», впрочем, не таким уж «безумным» на фоне «постоянного безумия вокруг».

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры 7 июня 2020 года. Это уже третье подобное заявление. В первый раз такое решение он принял в 2016 году, второй раз в ноябре 2019 года.