Макгрегор упустил шанс поквитаться с Нурмагомедовым — UFC
Уайт также рассказал, что ирландцу предлагали подраться с американским соперником Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона в легком весе, но Макгрегор и от этого отказался, пишет ESPN.
«У Конора была возможность занять место Хабиба или Тони на UFC 249. Он подумал и сказал, что он не запасной боец и не согласится на такое», — сказал Уайт.
Глава UFC заявил, что, если бы Макгрегор принял другое решение, то был бы сейчас на месте Джастина Гэтжи, который забрал звание у Фергюсона и теперь встретится с Нурмагомедовым.
Уайт недоволен тем, как Макгрегор решил уйти в очередной раз. Он назвал решение спортсмена «безумием», впрочем, не таким уж «безумным» на фоне «постоянного безумия вокруг».
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры 7 июня 2020 года. Это уже третье подобное заявление. В первый раз такое решение он принял в 2016 году, второй раз в ноябре 2019 года.