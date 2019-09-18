Нурмагомедова призвали наказать за «спарринг» с медведем

Поклонники смешанных единоборств не раз видели размещенное в Сети видео, где Хабиб Нурмагомедов в Дагестане борется с медведем. Животное привязано цепью.

Тренер нашел Нурмагомедову достойного соперника Подробнее

«PETA призывает UFC пересмотреть взаимоотношения с мистером Нурмагомедовым до тех пор, пока он не изменит свое отношение к животным и не начнет показывать то уважение к ним, которое они заслуживают», — произнесла глава британского филиала PETA Элиза Аллен.

Она назвала подобный бой «отвратительным поведением». По словам Аллен, в ролике продемонстрирован «недостаток уважения к животным».

Зоозащитница напомнила, что в естественных условиях медведи обычно преодолевают огромные расстояния, чтобы добыть пищу, найти себе пару. Им свойственно плавать, копаться в грязи, лазать по деревьям.

«Те медведи, которых в России используют для „бокса“, „танцев“ и других архаичных форм развлечения, как правило, разлучены с матерями в раннем детстве и содержатся в ужасных условиях. Их заковывают в цепи, сажают в клетки, избивают и лишают всего самого необходимого для них», — заявила Аллен.

PETA призвала UFC порекомендовать чемпиону Хабибу Нурмагомедову вступать в борьбу «исключительно с согласными на это людьми».