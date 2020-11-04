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    04 ноября 2020, 14:36

    Нурмагомедова захотели сделать Героем России

    Анастасия Калинина

    Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров предложил президенту Владимиру Путину присвоить спортсмену Хабибу Нурмагомедову звание Героя России. По его мнению, чемпион UFC в легком весе — пример для подрастающего поколения.
    Нурмагомедова захотели сделать Героем России

    «На мой взгляд, Хабиб в своем еще молодом возрасте уже вписал свое имя в историю страны, причем не только своими спортивными достижениями <…> Считаю, что такие ребята, как Хабиб, являются достойным примером для подражания подрастающего поколения, ведь у каждого поколения должны быть свои кумиры», — написал Омаров на своей странице Facebook.

    Государственный деятель также опубликовал копию письма, направленного президенту.

    В конце октября российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Джастина Гейджи. Эта победа стала 29-й в его карьере. После этого он заявил об уходе из профессионального спорта.

    Ранее Нурмагомедов присоединился к критике французского президента Эммануэля Макрона из-за карикатуры на пророка Мухаммеда. Он пожелал главе государства «унижений от Всевышнего».