Нурмагомедова захотели сделать Героем России

Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров предложил президенту Владимиру Путину присвоить спортсмену Хабибу Нурмагомедову звание Героя России. По его мнению, чемпион UFC в легком весе — пример для подрастающего поколения.

«На мой взгляд, Хабиб в своем еще молодом возрасте уже вписал свое имя в историю страны, причем не только своими спортивными достижениями <…> Считаю, что такие ребята, как Хабиб, являются достойным примером для подражания подрастающего поколения, ведь у каждого поколения должны быть свои кумиры», — написал Омаров на своей странице Facebook.

Государственный деятель также опубликовал копию письма, направленного президенту.

В конце октября российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Джастина Гейджи. Эта победа стала 29-й в его карьере. После этого он заявил об уходе из профессионального спорта.

Ранее Нурмагомедов присоединился к критике французского президента Эммануэля Макрона из-за карикатуры на пророка Мухаммеда. Он пожелал главе государства «унижений от Всевышнего».