Нурмагомедов с чемпионским поясом вернулся в Махачкалу. Видео

Хабиб Нурмагомедов вернулся в Махачкалу после боя с Джастином Гейджи. Поединок проходил на бойцовском острове в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщил корреспондент «360».

На кардах видно, что спортсмена в аэропорту встретила целая делегация. Нурмагомедов появился с чемпионским поясом на плече.

«Министр по физической культуре и спорту Республики Дагестан Магомед Магомедов встретил в международном махачкалинском аэропорту действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова», — сообщила пресс-служба правительства Дагестана в Instagram.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейджи прошел 24 октября в Абу-Даби. Российский боец стал победителем 29-й раз, защитив титул чемпиона UFC в легком весе. Одолеть соперника ему помог удушающий прием. Сразу же после победы Нурмагомедов объявил о завершении своей карьеры. Причиной стала просьба матери, которая не хотела, чтобы сын продолжал бои без отца.

По словам Нурмагомедова, теперь он планирует тренировать юных спортсменов. Коллегой бойца станет тренер Хавьер Мендес. Друзья семьи спортсмена считают, что в дальнейшем Нурмагомедов может перейти к общественной деятельности или продолжить заниматься наставничеством.