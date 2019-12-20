Нурмагомедова признали одним из лучших бойцов 2010-х годов

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Вскоре, а точнее 18 апреля 2020 года, россиянину предстоит отстоять полученный титул. Его соперником будет американец Тони Фергюсон.

Как написал сайт MMA junkie, для Хабиба это была замечательная карьера, и она еще не окончена. По мере продвижения в профессии Нурмагомедов становился все более доминирующим, более сильным бойцом. Сайт даже назвал его «неистовым», но это, конечно, преувеличение. В бою Хабиб скорее яростно-расчетлив и его взгляд при любых обстоятельствах остается беспристрастным и цепким. Может быть, эта беспристрастность и помогает россиянину побеждать.

Нурмагомедов и Фергюсон провели победные серии в UFC, каждый — из 12 боев. В последних поединках Нурмагомедов досрочно победил Конора Макгрегора и Дастина Порье. Фергюсон тем временем побил Энтони Петтиса и Дональда Серроне.