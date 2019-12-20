    20 декабря 2019, 10:23

    Нурмагомедова признали одним из лучших бойцов 2010-х годов

    Алексей Сахаров

    Сайт американского издания USA Today начал формировать рейтинг лучших бойцов десятилетия 2010–2019 годов. На восьмом месте списка оказался россиянин Хабиб Нурмагомедов. Макс Холлоуэй занял 10 место. Хосе Альдо занял девятую строчку. Полностью список будет готов к концу года.

    Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Вскоре, а точнее 18 апреля 2020 года, россиянину предстоит отстоять полученный титул. Его соперником будет американец Тони Фергюсон.

    Как написал сайт MMA junkie, для Хабиба это была замечательная карьера, и она еще не окончена. По мере продвижения в профессии Нурмагомедов становился все более доминирующим, более сильным бойцом. Сайт даже назвал его «неистовым», но это, конечно, преувеличение. В бою Хабиб скорее яростно-расчетлив и его взгляд при любых обстоятельствах остается беспристрастным и цепким. Может быть, эта беспристрастность и помогает россиянину побеждать.

    Нурмагомедов и Фергюсон провели победные серии в UFC, каждый — из 12 боев. В последних поединках Нурмагомедов досрочно победил Конора Макгрегора и Дастина Порье. Фергюсон тем временем побил Энтони Петтиса и Дональда Серроне.