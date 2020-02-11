Нурмагомедова признали лучшим бойцом в мире

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов признан лучшим в мире по версии информационного портала Sherdog. Он обошел американских спортсменов Джона Джонсона и Генри Сехудо.

Рейтинг, в который включили десятку бойцов, опубликован на сайте Sherdog. Джонсону досталось в нем второе место, а Сехудо — третье.

В первую пятерку издание включило Стипе Миочича из США и американца Даниеля Кормье.

Попали в топ-10 новозеландский спортсмен Исраэль Адесанья, еще трое выступающих за США бойцов: Камару Усман, Деметриус Джонсон и Тони Фергюсон, — а также австралиец Александр Волкановски.

Нурмагомедов 19 апреля встретится с Тони Фергюсоном. Бой пройдет в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Для россиянина он станет третьим в статусе действующего чемпиона.

Эксперты уверены, что предстоящий бой с американцем станет для россиянина самым сложным в его карьере. Фергюсона они назвали никогда не устающим, «настоящим кошмаром» в этом дивизионе. На счету бойца 25 побед, причем 12 из них — подряд, и всего три поражения.