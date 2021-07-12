Нурмагомедова признали лучшим бойцом года

Россиянин Хабиб Нурмагомедов стал лучшим бойцом года. Бывший чемпион UFC в легком весе получил премию ESPY Award от ESPN.

На эту награду также претендовали действующая чемпионка UFC в легком и полулегком весе Аманда Нуньес, чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну и действующая обладательница пояса в женском минимальном весе Роуз Намаюнас.

«Финального выступления в карьере Хабиба было достаточно, чтобы заработать ему еще один титул — обладатель награды ESPYS 2021 года как лучший боец ​​ММА», — говорится в сообщении.

После победы над американским бойцом Джастином Гейджи в октябре прошлого года россиянин объявил о завершении карьеры. Боец в конце мая заявил, что не планирует возвращаться в октагон. Он признался, что ему больше незачем бороться.

Узбекский боец MMA Махмуд Мурадов заявил, что экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может купить футбольный клуб. И тогда, возможно, сам выйдет на поле, чтобы сыграть пару матчей, но только ради пиара.