Нурмагомедова поместили под вооруженную охрану перед боем с Порье

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов уже прилетел в Абу-Даби, где пройдет его поединок с американским соперником Дастином Порье. До выхода на ринг у спортсмена будет круглосуточная охрана с оружием.

«Хабиб живет на закрытой территории, которая охраняется в том числе вооруженными людьми», — рассказали ТАСС с команде Нурмагомедова.

Представители российского спортсмена отметили, что какой-либо опасности нет. Подобные меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность и спокойную подготовку бойца к встрече с Порье.

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Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье выйдут на один ринг 7 сентября 2019 года.

Российский боец занимается смешанными боевыми искусствами. Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе. Всего за свою профессиональную карьеру спортсмен провел 27 боев и ни разу не проиграл своим соперникам.