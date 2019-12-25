Нурмагомедова назвали одним из лучших бойцов десятилетия в MMA
Рейтинг составил телеканал ESPN и поставил россиянина на первое место.
«Хабиб Нурмагомедов — главный боец в истории UFC. Да, я знаю, что это громкое утверждение, но я чувствую себя вполне комфортно, делая его», — сказано в статье.
Автор отмечает, что самыми значимыми в карьере россиянина стали победы над Конором Макгрегором, Элом Яквинтой и Дастином Порье. С последним Нурмагомедов встречался на ринге в сентябре 2019 года. Он одержал победу с помощью удушающего приема в третьем раунде.
Бой с ирландцем Макгрегором проходил в октябре 2018 года. Поединок с Яквинтой состоялся в апреле того же года. Тогда российский спортсмен завоевал титул чемпиона UFC в легком весе.
Также в тройку лидеров по версии канала вошли американец Джон Джонс, ставший десятикратным чемпионом UFC в полутяжелом весе. Третьим в списке значится еще один американец Деметриус Джонсон. Он завоевывал титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе 11 раз.
Ранее американское издание USA Today опубликовало свой список бойцов десятилетия. В нем Хабиб Нурмагомедов занял восьмое место рейтинга.