Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) исключил бывшего чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедов из всех рейтингов на сайте промоушена. Новым лидером общего рейтинга UFC стал бывший чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс.

Нурмагомедова исключили из всех рейтингов UFC после того, как на прошлой неделе спортсмен официально подтвердил завершение своей карьеры. Теперь чемпионский пояс UFС в легком весе стал вакантным. В марте за звание поборются Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер.

Последний свой бой в октагоне Нурмагомедов провел с американцем Джастином Гейджи. Поединок состоялся 24 октября 2020 года в рамках турнира UFC 254. После этого Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру бойца, объяснив, что дал обещание матери. Он ушел абсолютным победителем — провел 29 боев и не потерпел ни одного поражения.

Накануне стало известно, что Нурмагомедов может стать тренером бывшего чемпиона UFC в среднем весе, американского бойца Люка Рокхолда. Спортсмен не выходил на ринг с июля 2019 года, из-за травмы плеча он долго восстанавливался и к лету может вернуться в UFC.