Нурмагомедов занял шестое место в истории UFC по количеству побед подряд

Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке с Порье Подробнее

Победа в главном бою турнира по смешанным единоборствам UFC 242 стала для Хабиба двенадцатой подряд под эгидой организации.

Таким образом, спортсмен сравнялся с американским бойцом Тони Фергюсоном, который тоже достиг планки в 12 непрерывных побед.

13 боев подряд одержали Макс Холлоуэй, Деметриус Джонсон и Джордж Сант-Пьер. Серию из 16 побед выполнили Джон Джонс и Андерсон Сильва. При этом улучшить свои показатели могут лишь Сент-Пьер и Джонсон.

Напомним, что поединок Нурмагомедова и Порье состоялся 7 сентября в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби. Россиянин снова превзошел противника приемом удушения. Титульный бой Нурмагомедова с Порье стал для российского спортсмена 28 за карьеру в смешанных единоборствах.

Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC. Титул он завоевал в апреле 2018 года, одержав победу над Элом Яквинтой. Россиянин еще не проиграл ни одного боя за свою карьеру.