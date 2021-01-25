Нурмагомедов заявил о желании попробовать себя в качестве футболиста

«Готовлюсь к дебюту на большом футболе, жду предложений, будем рассматривать», — написал спортсмен.

Подписчики поддержали бойца в комментариях к посту. Кто-то отметил, что такой перспективный игрок не помешает российской сборной.

Ранее российский промоутер Вадим Финкельштейн спрогнозировал, что Хабиб Нурмагомедов вернется в большой спорт через год-два. Однако друг семьи чемпиона и по совместительству известный комментатор Рамазан Рабаданов заявил, что боец не будет возвращаться в октагон. По его словам, Нурмагомедов слишком строго относится к себе и своим словам, чтобы «нарушить обещание и отойти от своих слов ради славы и пары десятков миллионов долларов».

О том, что боец смешанного стиля может вернуться на ринг заявил глава UFC Дана Уайт. Однако до этого никто и не предполагал, что Нурмагомедов решит заняться новым для себя видом спорта — футболом.