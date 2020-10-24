После победы над американцем Джастином Гейджи Хабиб Нурмагомедов заявил, что это был его последний бой.

После боя Хабиб обратился к русскоговорящим болельщикам. Он поблагодарил их за поддержку, а также призвал их помнить о родителях и заботиться о них.

«Если у вас есть родители, будьте рядом с ними и все. У меня осталась только мама. Я бы хотел ей уделить больше времени», — сказал Хабиб во время своей речи после поединка.

Хабиб вспомнил и начало своей карьеры. Он отметил, что не думал, что столького добьется, потому что в начале своей карьеры — в 2008 году — просто выходил и дрался.

«Я просто хотел стать чемпионом вместе с отцом. А потом на меня обрушилось это горе. Изначально у меня и мыслей не было, что столько добьюсь! Спасибо всем болельщикам, не только в России, а и по всему миру!», — сказал спортсмен.

Кроме того, Нурмагомедов обратился к руководству UFC с просьбой поставить его на первое место в новом рейтинге топ-бойцов. Обновленная версия этого рейтинга выйдет во вторник. Он отметил, что заслужил это.

«Сегодня был мой последний бой в UFC. Все, чего я хочу от UFC, — это во вторник занять первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории», — подчеркнул Хабиб.

Он также поблагодарил своего противника Джастина Гейджи за хороший бой. Нурмагомедов выразил уверенность, что у американского спортсмена все еще впереди, и однажды он сможет получить свой пояс.

Бой спортсменов состоялся на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Хабиб одержал победу над американцем во втором раунде — после успешного удушающего приема.

Россиянин защитил свой титул и сохранил чемпионский пояс UFC в легком весе в третий раз. За свою карьеру в смешанных единоборствах он провел 29 поединков — все они закончились победой Нурмагомедова.