Нурмагомедов взвесился обнаженным перед боем с Порье

Вес Хабиба Нурмагомедова оказался в пределах нормы. Процедуру взвешивания российский спортсмен и чемпион UFC в легкой весовой категории прошел накануне поединка с американцем Дастином Порье.

Показатель Нурмагомедова составил 70,3 килограмма. Такой же результат продемонстрировал и его соперник, рассказал в Twitter сотрудник телеканала ESPN Бретт Окамото.

Для того, чтобы уложиться в установленную норму, боец смешанных единоборств снял с себя всю одежду. На весы он вставал полностью обнаженным, как уже случалось ранее (например, в 2013 году накануне встречи с Пэтом Хилли).

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Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье встретятся на ринге 7 сентября. Бой состоится в Абу-Даби в рамках турнира Абсолютного бойцового чемпионата — UFC 242.

В настоящее время титул чемпиона UFC в легком весе принадлежит россиянину. Он завоевал его в апреле 2018 года, одержав победу над Элом Яквинтой. Пояс Нурмагомедов защитил и в октябре, когда сразился с Конором Макгрегором.