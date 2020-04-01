Нурмагомедов высказался об отмене боя против Тони Фергюсона

Бой между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном отменен из-за пандемии коронавируса. Россиянин высказался об этом в своем Instagram-аккаунте.

«Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверно, у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это», — написал Нурмагомедов на своей странице.

Он отметил, что сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, ежедневно ситуация меняется непредсказуемо. «Но Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место», — заключил спортсмен.

О том, что Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон не встретятся на поединке в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) стало известно 30 марта.

Из-за закрытых границ Нурмагомедов не смог выехать из России. Предполагалось, что бой состоится 18 апреля.

В активе 31-летнего российского бойца 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах, на счету 36-летнего американца 25 победных боев, три встречи Фергюсон уступил.