Нурмагомедов выполнил данное Порье обещание

После боя, который прошел между спортсменами 7 сентября и закончился победой россиянина, Хабаб и Дастин обменялись футболками. Нурмагомедов пообещал продать вещь своего соперника, а вырученные за нее деньги перечислить в фонд американца The Good Fight Foundation.

Нурмагомедов выполнил свое обещание. Порье поблагодарил его за это Twitter.

«Спасибо тебе за щедрое пожертвование и за то, что ты сдержал свое слово. Твой вклад поможет большому количеству людей!» — написал он в посте.

Благотворительный фонд Порье появился в апреле 2018 года. Он помогает средней школе города американского Лафайет — именно там учился боец. Фонд тратит деньги на приобретение для учеников необходимых вещей, от рюкзаков для учеников до техники в компьютерные классы.

Бой между Нурмагомедовым и Порье прошел 7 октября. Бойцы сражались за звание чемпиона мира UFC в легком весе, которое сейчас пренадлежит российскому спортсмену. Хабиб уже второй раз отстаивает свой титул — первый бой состоялся с Конором Макгрегором в 2018 году.