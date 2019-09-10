Нурмагомедов встретился с наследным принцем Абу-Даби
В субботу 7 сентября Нурмагомедов в Абу-Даби победил американца Дастина Пуарье, защитив чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
Для Нурмагомедова победа стала 28-й в карьере при отсутствии поражений.
Фотографии встречи с российским бойцом появились и в Twitter наследного принца. Турнир UFC стал первым за долгое время, проходившем в столице ОАЭ.
После боя Нурмагомедов заявил, что хотел бы провести следующий бой в Африке, например, в Конго или Нигерии.
«Африка находится в очень плохом состоянии, во многих местах нет питьевой воды. Хоть люди и не говорят об этом, но мы должны», — сказал спортсмен.
Он добавил, что мог бы выступить в Африке в январе–марте и отдать все заработанные деньги на благотворительность.
«Мы могли бы заработать от 50 до 80 миллионов долларов и помочь там всем детям», — подчеркнул спортсмен.