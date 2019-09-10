Нурмагомедов встретился с наследным принцем Абу-Даби

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов встретился с наследным принцем столицы ОАЭ Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В своем Instagram спортсмен поблагодарил политика за гостеприимство.

В субботу 7 сентября Нурмагомедов в Абу-Даби победил американца Дастина Пуарье, защитив чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Для Нурмагомедова победа стала 28-й в карьере при отсутствии поражений.

Фотографии встречи с российским бойцом появились и в Twitter наследного принца. Турнир UFC стал первым за долгое время, проходившем в столице ОАЭ.

После боя Нурмагомедов заявил, что хотел бы провести следующий бой в Африке, например, в Конго или Нигерии.

«Африка находится в очень плохом состоянии, во многих местах нет питьевой воды. Хоть люди и не говорят об этом, но мы должны», — сказал спортсмен.

Он добавил, что мог бы выступить в Африке в январе–марте и отдать все заработанные деньги на благотворительность.

«Мы могли бы заработать от 50 до 80 миллионов долларов и помочь там всем детям», — подчеркнул спортсмен.