Нурмагомедов трогательно поддержал проигравшего дебютный бой брата

Российский боец смешанных боевых искусств (ММА) Хабиб Нурмагомедов поддержал двоюродного брата Абубакара, проигравшего в бою против немца Давида Завады на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. Пост он выложил в Instagram.

Нурмагомедов поддержал 29-летнего родственника и напомнил ему, что жизнь полна «вещами посерьезнее».

«Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди, но мужчины отличаются тем, что проходят испытания достойно», — написал боец.

Абубакар Нурмагомедов выступил в своем дебютном бою в UFC на турнире в Москве 9 ноября. Кузин чемпиона проиграл немцу Давиду Заваде. Россиянин ошибся, чем воспользовался соперник и провел удушающий прием. В итоге бойцу пришлось сдаться немцу.

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Ирландский боец Конор Макгрегор высмеял Нурмагомедова за это поражение. Он назвал спортсмена «убегающим неудачником», но сразу удалил эту запись в Twitter. Заваде же отметил отличную работу своего соперника. Однако он упомянул, что у каждого есть и слабые стороны.