Нурмагомедов шуткой ответил на призыв Исмаилова поддержать «Анжи»

Боец MMA Магомед Исмаилов призвал своего коллегу по цеху Хабиба Нурмагомедова поддержать махачкалинский клуб «Анжи». Сейчас эта команда выступает в третьем дивизионе. Хабиб отшутился на своей странице в Instagram.

«Я рядом, вацаки (братья — прим. ред.). Но скажи мне, ты где и футбол где», — написал Нурмагомедов в сториз.

Ранее Исмаилов опубликовал в своем профиле в Instagram видео, в котором вместе с футболистами обратился к спортсмену.

«Ты сам был молодым, азартным, сам ждал поддержки — я помню, когда ты в ней нуждался, — и тебе ее дали. Теперь твоя очередь, брат!» — заявил Исмаилов. Он добавил, что все будут учиться, следуя совету адресата своего послания.

Пару недель назад Исмаилов попал в ДТП и получил травмы. Он поделился этой новостью с подписчиками в социальной сети и показал раны. Боец добавил, что от судьбы не уйти, и призвал тех, кто случайно оказался в аварии, не «поливать друг друга грязью», а попить кофе до приезда сотрудников ГИБДД.